Manfredonia. “A giorni sarà attivo drive through per i tamponi”: VIDEO ESCLUSIVO

Manfredonia, 18 novembre 2020. Anche a Manfredonia, tra qualche giorno, nel parcheggio retrostante la struttura “Andrea Cesarano, si spera, dovrebbe partire la metodologia tipo “drive through”’ per fare i tamponi a bordo della propria automobile, in modo sicuro e veloce. In sostanza, il servizio, così come accade in altre parti di Italia dov’è attivo, dovrebbe funzionare in questo modo. Su chiamata telefonica dell’Asl, con la propria auto, le persone raggiungeranno la sede del Drive Through, aspettando nella propria auto, in fila, il proprio turno. Così come accade ovunque, anche a Manfredonia, dovrebbe valere la stessa regola: non è possibile presentarsi ai punti attivati in accesso diretto, senza avere ricevuto l’invito (tramite chiamata telefonica) dell’Asl.

I tamponi verranno fatti ESCLUSIVAMENTE: a persone covid-positive che non hanno più sintomi (in presenza di sintomi correlati all’infezione la persona viene contattata per eseguire il tampone a domicilio) che devono certificare la guarigione con un doppio tampone a distanza di 24 ore; a persone che hanno sviluppato i sintomi lievi durante l’isolamento domiciliare, che gli è stato prescritto dall’Igiene pubblica perchè sono contatti stretti di persone positive.

Il percorso è stato perimetrato questa mattina, grazie all’intervento della Marina Militare Italiana di Manfredonia.

Il dott. Giacomo Caracciolo, ha approfittato della mia presenza, per esortare l’intera cittadinanza, alla luce dei dati allarmanti, di usare rigorosamente la mascherina ed osservare il distanziamento, con l’invito a chiunque sia positivo, di essere coscenzioso ed osservare in casa la quarantena. Ora si attende solo che a giorni possa partire anche a Manfredonia il drive through, che dovrebbe evitare ai cittandini i viaggi verso San Marco e le ansie per l’attesa del responso del tampone.

Antonio Castriotta