Manfredonia. Croce – Mozzillo. Pellico: “Istituto ha risposto adeguatamente alle richieste di tutti”

Manfredonia, 18 novembre 2020. Pubblicazione su StatoQuotidiano dell’articolo IC Croce Mozzillo, genitori chiedono informazioni. “Avvisata ASL competente”, online da ieri 17 novembre 2020: lettera odierna inviata alla nostra direzione dalla dottoressa Avv. Eleonora Pellico, Presidente del Consiglio d’Istituto ma anche quale Coordinatrice territoriale di Cittadinanzattiva.

“Egr. Direttore, Le scrivo per fare alcune precisazioni sull’articolo da Lei pubblicato ieri e relativo alla situazione dell’I.C. Croce-Mozzillo. A quanto pare, una mamma Le avrebbe fatto una segnalazione, menzionando anche me, non solo quale Presidente del Consiglio d’Istituto ma anche quale Coordinatrice territoriale di Cittadinanzattiva. La cosa mi rammarica molto, innanzitutto perché non ho avuto il “privilegio” di essere stata contattata dalla mamma in questione, la quale ha addirittura asserito che io stessi “conducendo un’indagine sanitaria tra le docenti”; poi, creando allarmismo con le sue affermazioni senza possedere alcun dato concreto su quanto asserito. Senza tralasciare il fatto che ha screditato l’immagine della scuola, avendo affermato che non si è provveduto a sanificare la stessa.

L’unico dato di fatto è, sicuramente, l’assenza di alcune maestre, per le quali non si può affermare con certezza quale sia la reale motivazione della stessa (non tutte le assenze sono riconducibili a COVID!!). Per quanto concerne, poi, il riferimento alla mancata sanificazione, vorrei ricordare che vi è un Protocollo ministeriale al quale attenersi, in caso di positività, ed è accessibile a tutti sul sito istituzionale della scuola. Pertanto, se volessimo additare qualcuno per mancato adempimento delle linee guida contenute nel suddetto Protocollo (ripeto sempre in caso di positività al Covid-19), questi potrebbe anche essere la ASL e non la scuola.

Ma ciò non è dato sapere perché si violerebbe il diritto alla privacy. Di sicuro, l’I.C. Croce-Mozzillo ha risposto adeguatamente alle richieste avanzate dalle mamme, docenti e personale tutto e, nel caso in cui dovesse emergere qualche responsabilità, questa sarà denunciata nelle opportune sedi. Infine, comunico che ho inoltrato una pec alla Dirigente chiedendole di voler procedere, a spese della scuola, ad una sanificazione dei locali in via del tutto preventiva e precauzionale, proprio per tranquillizzare i genitori dei bambini che usufruiscono della didattica in presenza.

In qualità di Presidente del Consiglio di Istituto e di Coordinatrice territoriale di Cittadinanzattiva è mio dovere tutelare la salute e i diritti dei genitori, delle maestre e di tutto il personale scolastico, al fine di ottenere anche un clima più sereno e disteso in cui poter lavorare”, conclude l’avvocato Pellico.