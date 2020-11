Manfredonia. I 3 Commissari “Drive through attivo da domani, incremento controlli”

Manfredonia, 18 novembre 2020. Lettera aperta ai cittadini dei componenti della Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia.

“Cari cittadini, in diverse occasioni è stata richiamata l’attenzione di tutti al rispetto delle regole finalizzate al contrasto e al contenimento dell’emergenza Covid-19. Cionondimeno la situazione è diventata particolarmente grave in tutto il nostro Paese. La cosiddetta “seconda ondata” sta colpendo in maniera aggressiva anche la nostra Città. L’aumento esponenziale dei contagi genera, naturalmente, paure e preoccupazioni. Ma il timore deve diventare stimolo per tutti e per ciascuno all’osservanza rigorosa delle norme, prescrizioni e raccomandazioni fornite dal Governo e dalla comunità scientifica.

Regole semplici, di facile applicazione: uso corretto della mascherina, lavaggio frequente delle mani, evitare uscite non strettamente necessarie, ridurre i rapporti sociali per tutelare sé stessi e le persone più fragili. Tali comportamenti possono fare davvero la differenza.

Questa Commissione, segue costantemente con l’Asl, le Forze dell’ordine e la Prefettura di Foggia monitorando i numeri e i luoghi del contagio per intervenire tempestivamente ove necessario. Allo scopo, infatti, sono state emanate diverse ordinanze per disciplinare i comportamenti da tenere in luoghi specifici, molto frequentati e particolarmente soggetti ad assembramenti.

E’ stato allestito, nell’area del parcheggio Cesarano, antistante il porto turistico, un Drive through che sarà attivato già da domani. A tale postazione si potrà accedere direttamente in auto ed effettuare il tampone senza scendere dalla vettura. I controlli delle Forze dell’ordine, con la collaborazione della Polizia Locale, seppur da tempo attivati, in ragione dell’aggravarsi della situazione, saranno ulteriormente intensificati.

E’ per queste ragioni che ancora una volta facciamo appello al senso di responsabilità di tutti i cittadini, per uno sforzo ulteriore da parte di ciascuno per alzare il livello di attenzione e ridurre drasticamente le occasioni di contagio. Siamo fiduciosi”. La Commissione Straordinaria: Piscitelli – Crea – Soloperto.