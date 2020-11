Manfredonia, “Il Collegio”: un ciclone chiamato Giulia Scarano

Manfredonia, 18/11/2020 – Giulia Scarano, 14enne di Manfredonia, nonostante la giovanissima età, è stata la protagonista assoluta della quarta puntata della docu-reality “Il Collegio”, andato in onda ieri sera in prima puntata su Rai2. Sono almeno 5 i momenti chiave della puntata in cui appare: tanti considerato il numero di concorrenti presenti.

Un ciclone chiamato Giulia S.: Vedendo piangere l’amica, Giulia S. raggiunge di corsa il Preside per chiedere se Rebecca lascerà “Il Collegio”. Il Preside le conferma l’espulsione della compagna ma, di fronte alle continue proteste e all’irriverenza della giovane foggiana, si vede costretto ad allontanarla dalla stanza…

Le lettere di scuse di Giulia S.: Giulia S., a seguito della punizione del Preside, legge le lettere scritte per scusarsi con il professor Raina e la sorvegliante per lo scompiglio creato con il suo comportamento irrispettoso durante la gita ad Anagni. I due, pur accettando le scuse, si prendono del tempo per capire se le parole della ragazza corrispondano realmente ai fatti…

