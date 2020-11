Manfredonia. “Io e la mia compagna attendiamo esito tampone: bloccati in casa”

(statoquotidiano, ore 13:19). Manfredonia, 18 novembre 2020. Da venerdì 13 novembre in attesa dell’esito del tampone, costretti a rimanere in casa. Con le conseguenze immaginabili. E’ quanto raccontano a StatoQuotidiano un uomo e una donna di Manfredonia, dipendenti di centri privati del territorio.

“Abbiamo fatto il tampone venerdì scorso, in un laboratorio accreditato dall’ASL Foggia a San Marco in Lamis. Come operatori sanitari, siamo stati contattati dai referenti dell’Asl con indicazione della giornata per il test. Come noi, anche altri delle strutture. Passano i giorni: ancora nulla. Il bello è che i nostri risultati non si riescono più a trovare. Altri nostri colleghi hanno infatti ricevuto l’esito del tampone. Le linee per una risposta sono sempre occupate. Chiediamo di intervenire al più presto, onde evitare il blocco totale della nostra vita”.

Come redazione si è cercato di contattare numerose volte il numero indicato per una risposta, o un chiarimento su quanto esposto: la linea è perennemente occupata.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it