Manfredonia. Papà si emoziona: “Mio figlio parla con il peluche, COVID ‘allontana’ gli amici”

(statoquotidiano, 18.11.2020). Manfredonia, 18 novembre 2020. “Non sempre i genitori dopo una lunga giornata di lavoro, riescono a trovare il tempo per giocare con i figli. Prima del Covid si portavano un paio d’ore fuori i bambini utili a far scaricare un po’ di energia e tensione. Gli amici non devono essere immaginari ma realtà“. Lo scrive a StatoQuotidiano un giovane papà di Manfredonia.

“Ieri ho trovato a casa mio figlio che faceva questo. Per me è stato molto triste vederlo parlare con un peluche”.

Nel giorno della richiesta di Emiliano di dichiarare la “zona rossa” per la Capitanata, nel giorno della lettera dei Commissari cittadini ai sipontini, Manfredonia continua a registrare aumenti di positivi al Covid, e analogamente di cittadini in isolamento fiduciario – quarantene e ricoveri.