Menga: “Giunta Emiliano in ritardo? Noi pensiamo a rafforzare il M5s”

Foggia, 18 novembre 2020. L’urgenza è quella di completare la giunta regionale e di procedere, quanto prima, al primo consiglio a quasi due mesi dalle elezioni. Domani è previsto il voto degli iscritti su Rousseau per decidere se entrare con un assessore nella maggioranza di Emiliano oppure no. La votazione riguarderà la Puglia.

Non è comunque di questo che si è discusso agli Stati Generali i cui delegati dalla Capitanata (i parlamentari Rosa Menga e Giorgio Lovecchio, il consigliere comunale Giovanni Quarato e l’attivista di Lucera Nicola Bernardi), hanno discusso di altre priorità, come ribadiscono sia Quarato che Rosa Menga. Le principali tracce dei tavoli di lavoro sono note, le regole e principi, l’organizzazione, agenda politica. Quarato commenta la domenica via web: “Un’ottima organizzazione quella nazionale, certamente migliore di quanto lo sia stata a livello provinciale e regionale”. Come abbiamo già scritto su Stato Quotidiano, il documento preparato dalla provincia di Foggia ha avuto la sottoscrizione di 200 firma che però, dice Quarato, “non hanno fatto molta differenza rispetto a quelli anche presentati dai singoli, questo non l’ho condiviso”.

Il lavoro dei tavoli non è terminato, continuerà in maniera molto più ristretta fino a una sintesi complessiva. “Sono emersi vari aspetti nelle diverse sessioni, un filo comune è quello di un organismo che rappresenti il territorio e che sia costituito anche, ma non necessariamente, dai portavoce. C’è bisogno di più partecipazione degli attivisti, che non sono solo quelli che tengono il banchetto, per capirci, ma fanno proposte e sono parte della vita politica”. Si aspetterà il documento finale per iniziare il lavoro in provincia? “Io e Giuseppe Fatigato siamo i due portavoce di Foggia, cercheremo di interpellare tutti gli iscritti su Rousseau del territorio per vedere chi sono, non aspettiamo il documento finale”.

La parlamentare Rosa Menga ritiene gli Stati Generali appena conclusi “un momento di confronto di cui avevamo bisogno, un momento storico per rispondere alle domande che arrivano dai nostri elettori e sostenitori. La richiesta dalla Puglia è quella di una presenza più capillare sui territori, di avere sedi fisiche permanenti oltre il blog, le piattaforme, il web. Non sarebbe certo questo a ‘omologarci’ agli altri partiti, noi ci distinguiamo in altro. Abbiamo anche detto no, dalla Puglia ma non solo, a un’alleanza strutturata con la destra o con la sinistra, noi siamo il terzo polo, laddove non si raggiungesse la maggioranza si possono fare degli accordi sui programmi”. E sul consiglio regionale di Emiliano che non parte, e sulla giunta che ancora non c’è perché si attende la decisione del M5s: “Non l’abbiamo chiesta noi questa attesa, il M5s guarda al suo interno, a rafforzare la propria identità e una decisione presa prima sulla giunta pugliese avrebbe avuto i suoi effetti sugli Stati Generali”. Menga ha dichiarato di essere contraria all’intesa con il Pd, Quarato non si è mai espresso sul punto.

M5s, prima gli Stati Generali poi il voto sulla giunta con Emiliano in Puglia

Menga precisa: “E’ chiaro che io rispetterò il voto della piattaforma”. La casella del M5s nella giunta di Emiliano, se passasse il “sì” di Rousseau, potrebbe essere quella del welfare e potrebbe andare, come si vocifera ormai da settimane, a Rosa Barone.

Paola Lucino, 18 novembre 2020