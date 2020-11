PD Manfredonia: “Buoni spesa e aiuti alimentari alle famiglie in difficoltà”

Manfredonia, 18 novembre 2020. “Questi che stiamo vivendo sono giorni frenetici, in cui a rincorrersi sono dati e stime a dir poco preoccupanti. L’emergenza sanitaria sta mettendo a rischio la nostra salute e, con essa, la stabilità del tessuto sociale. Bisogna osservare attentamente le misure di contenimento varate dal Governo e dalla Regione Puglia. L’obbligo di indossare la mascherina, di mantenere il distanziamento e di restare nelle proprie case, sono misure necessarie che ci aiutano nel contenimento del contagio. Eppure, resta tangibile il disagio economico che stanno avvertendo numerose famiglie della nostra città. Così come nel resto del paese, i dati che emergono sono allarmanti. Auspichiamo, quanto prima, che il Governo lavori ad una emissione di aiuti in materia economica sotto forma di buoni spesa e aiuti alimentari. Solo in questo modo, come già abbiamo assistito duranti i mesi del primo lockdown, i Comuni potranno sostenere i nuclei familiari che più necessitano di sostentamento economico.

Il Covid-19 è un virus invisibile che non mette solo a repentaglio la nostra salute, ma preme fortemente anche sull’equilibrio sociale di per sé già molto precario. Buoni spesa e aiuti alimentari sono necessari in un momento come questo che stiamo attraversando. La collaborazione tra istituzioni e parti politiche è necessaria affinché istanze come queste vengano raccolte”.

Partito Democratico di Manfredonia