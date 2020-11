Puglia, ipotesi zone rosse solo per Province

Bari, 18/11/2020 – (quifinanza) Preoccupano da giorni i numeri dei contagi in Puglia. Ancora troppo alti secondo molti per giustificare la collocazione della Regione in zona arancione. Tanto che entro venerdì, quando saranno passati 15 giorni dalla definizione delle zone rosse in Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria (a cui si aggiunge da oggi mercoledì 18 novembre anche l’Abruzzo) e delle zone arancioni in Puglia e Sicilia, il governatore Emiliano potrebbe scrivere al premier Conte e chiedere il lockdown. Non si esclude comunque l’ipotesi di creare zone rosse solo in alcune province, dove la situazione è più complessa, in particolare Foggia e Bat (Barletta-Andria-Trani), le due realtà al momento più in difficoltà. La Puglia resta la Regione del Centro-Sud con il numero decisamente più alto di morti da Covid: ogni 1.000 positivi muoiono 28,77 persone. In Campania, per fare un confronto, l’indice è pari a 9,24. (quifinanza)