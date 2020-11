Riuniti Foggia, COVID: 25 in rianimazione. “Aumentano positivi tra infermieri e medici”

Foggia, 18 novembre 2020. Policlinico Riuniti Foggia: quasi 150 assistiti COVID, di cui 25 in rianimazione. Ieri montate le tende, due ospedali da campo per ottenere altri posti letto in medicina d’urgenza/pronto soccorso, la denominata zona grigia.

Per il personale: reclutamento a fatica e ovviamente inesperto e non formato, questo a discapito della qualità delle cure erogate. Entro questa settimana apriremo un’altra rianimazione, nel reparto che era utilizzato per la sala operatoria della chirurgia toracica.

Tanti positivi tra infermieri e medici in continuo incremento

Foggia, 18/11/2020 – (gazzettamezzogiorno) Operatori di Protezione Civile ERA Ambiente NITA, ieri sera sono stati impegnati a montare alcune tende presso il Policlinico di Foggia destinate al monitoraggio di sospetti casi Covid. Le tende serviranno come punto di sosta per i pazienti in attesa di essere ricevuti al pronto soccorso del “Riuniti”. (gazzettamezzogiorno)