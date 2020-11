(statoquotidiano.it, 23:50). Foggia, 18 novembre 2020. Ordigno rudimentale piazzato all’ingresso dei locali di un ufficio assicurativo a Foggia, in via Molfetta. Il referente del locale è il perito assicurativo Amedeo Matera, fiduciario di compagnie assicurative di rilevanza nazionale. Sul posto i Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia, e gli agenti della locale Questura. Indagini in corso.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI