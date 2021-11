San Nicandro Garganico (Foggia), 18/11/2021 – Ancora scritte contro i vaccini Covid in una cittadina del promontorio garganico. Nella notte è stato imbrattato il muro esterno dell’Hub Vaccinale di Via Matteotti.”Imbecillità – 2^ puntata. Sappiate che per cancellare quelle scritte, abbiamo impiegato tempo e soldi pubblici, cioè soldi vostri (ammesso che le paghiate le tasse) e dei cittadini onesti e civili che non c’entrano niente…”.