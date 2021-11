Antonino Spadaccino racconta la malattia di sua madre

Fonte: gossip.fanpage.it Foggia, 18 Novembre 2021. Antonino Spadaccino è stato uno dei protagonisti della quarta edizione di Amici di Maria De Filippi, allievo che ha conquistato il podio del talent show vincendo anche il premio della critica. Si distinse per la sua voce, quel timbro graffiato era capace di emozionare e coinvolgere chiunque. Sono passati tanti anni da allora ma la musica continua ad essere la costante della sua vita: negli anni ha inciso quattro album e due EP. Il vincitore di Amici 4 ha attirato l’attenzione del web nelle ultime ore raccontando della malattia di sua mamma.

La malattia della mamma di Antonino

Con un post carosello su Instagram Antonio Spadaccino ha raccontato e mostrato ai suoi follower la giornata trascorsa in compagnia della sua mamma che, dopo una visita, gli ha dato una spiacevole notizia. Ore difficili si sono trasformate in un momento divertente, vissuto grazie all’animo ‘rock’ di sua madre.

“Antonio, oggi alla visita il Medico mi ha detto che mi potrà capitare di dimenticare delle cose ma io non voglio che accada…così ho trovato una soluzione… dobbiamo fare cose pazze per creare ricordi fortissimi…. Oggi dopo la visita medica mi porti a mangiare Americano?“. Questi sono alcuni momenti di questa giornata difficile per me.

La prima parte del messaggio scritto su Instagram racconta cosa è accaduto improvvisamente nella vita sua e della famiglia. Alla mamma è stata diagnosticata una malattia mentale e per questo motivo alla speciale richiesta Antonino non poteva affatto opporsi. Il testo è accompagnato da una serie di foto che ritraggono il cantante insieme alla mamma mentre mangiano in auto patatine fritte e crocchette di pollo, le tipiche pietanze da fast food.

L’ex allievo di Amici ha continuato scrivendo:

Da oggi per me il Tempo e lo Spazio avranno un valore assolutamente reale, per dirla in breve “solo se ne vale la pena”. La mia Mamma e’proprio Rock. Nel nostro Bel Paese si parla sempre troppo poco delle Malattie Mentali e il più delle volte lo si fa con imbarazzo come se fosse un tabù’ purtroppo. Non c’è nulla di imbarazzante nel parlarne, nel manifestare un problema, una debolezza, un disagio , c’è solo coraggio e voglia di vivere al 100%. Abbiatene cura, abbiate cura del vostro Tempo.

Lo sfogo su Instagram

Trascorse 24 ore, Antonino ha notato le tantissime reazioni dei suoi follower alla notizia e ha deciso di registrare un video pubblicato come post su Instagram. Ha ricevuto tanti messaggi, tante storie analoghe alla sua, e si dice felice di aver condiviso questa spiacevole notizia perchè l’affetto e la condivisione gli hanno donato la forza per affrontare questo problema.

Di questi problemi se ne parla pochissimo, non siamo soli, siamo in tanti ad avere questo tipo di problematiche. Questa cosa mi ha fatto sentire meno solo. Sono una persona molto discreta e in altri tempi mi sarei auto giudicato per il messaggio che ho lasciato, invece il dialogo e la condivisione mi ha fatto bene, mi ha capito capire che questo è il modo giusto per affrontare e per non sentirsi soli in queste cose.