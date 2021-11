Foggia, due agenti penitenziari aggrediti nel Pronto Soccorso

Foggia, 18/11/2021 – (norbaonline) Due agenti penitenziari sono stati aggrediti ieri sera nell’ospedale di Foggia. Stando alla versione fornita dal sindacato Sappe, un detenuto ha tentato di colpire con un’asta per la flebo lo psichiatra in servizio al Pronto Soccorso. I due poliziotti intervenuti per bloccare l’esagitato hanno riportato diverse ferite alla schiena giudicate guaribili in alcuni giorni. “Dall’inizio dell’anno si tratta della 14esima aggressione ai danni di agenti penitenziari” denuncia il Sappe che annuncia una manifestazione di protesta. (norbaonline)