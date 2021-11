STATO QUOTIDIANO – Foggia 18/11/2021 – Un drappello di persone nella serata di oggi hanno cercano di parlare con il commissario prefettizio, per trattare sulla questione dell’ex distretto militare e della palazzina pericolante di Via San Severo che è a rischio crollo. In tutto erano 78 persone all’ingresso del Palazzo del Comune di Foggia ad attendere una risposta.