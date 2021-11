Foggia, torna la “Panchina Rossa” contro la violenza sulle donne

Statoquotidiano.it, Foggia, 18 novembre 2021. La Panchina Rossa, simbolo della sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, vi aspetta tutti il 25 novembre, mattina e sera, a Piazza Cesare Battisti, davanti al Teatro Giordano di Foggia. A renderlo noto a Statoquotidiano.it una delle referenti del progetto, Milly Pellegrini, membro del comitato cittadino “La Società Civile”.

La cittadina attiva Milly Pellegrini sottolinea: “Gli artisti e le associazioni hanno aderito subito all’iniziativa, dicendo immediatamente si. È stata una sensazione bellissima notare tutto questo entusiasmo, questa grande considerazione del tema trattato. È una giornata bella perché molto partecipata anche se si tratta un tema pesante e che deve far riflettere”.

“Abbiamo contattato diverse figure professionali, la speranza è che determinati atti di violenza non accadano più. Sarà una giornata interessante, ma bisognerebbe riflettere ogni giorno. L’anno scorso siamo riusciti a fare più di 40 panchine, anche se era la prima volta a Foggia”, conclude Milly Pellegrini.

I referenti del Comitato aggiungono:

“Inizialmente eravamo orientati ad accendere i riflettori su questo problema, invitandovi a meditare sull’argomento presso ogni Panchina Rossa. Ciascuna di esse avrebbe dovuto avere un artista e le varie associazioni avrebbero potuto ricordare le tante vittime di violenza. Ogni zona della città avrebbe avuto, quindi, questa opportunità, ma poi, per alcuni problemi tecnici ed organizzativi, abbiamo dovuto unire le singole associazioni e gli artisti in una unica piazza, dove ci saranno interventi delle associazioni in questione che operano sul territorio, psicologi, musicisti, cantanti, danzatrici, attori e poeti. Il tutto per dare un contributo volontario, al fine di sensibilizzare e non dimenticare tutte le donne violentate, picchiate, maltrattate, a cui viene strappata la dignità e la libertà fisica e di pensiero, nonché quelle a cui tante famiglie hanno dovuto portare un fiore. E noi le ricorderemo anche quest’anno con questo nostro appuntamento”.

“Un grazie speciale agli artisti che hanno accettato volentieri di esibirsi, pur sapendo che le condizioni a disposizione sono molto semplici, e che hanno detto sì, non per farne una vetrina, ma per puntare l’attenzione su un problema che può riguardare chiunque di noi”.

“E grazie anche al Comitato cittadino La Società Civile – Foggia, che sta cercando di dare il meglio per questa giornata, seppur con i pochi mezzi a disposizione”

“Insieme si possono fare grandi cose. E noi ce la metteremo tutta per rendere omaggio alle vittime e per dire ancora una volta NO alla violenza”, concludono gli organizzatori del Comitato “La Società Civile”.

Per maggiori informazioni consultare la pagina Facebook ufficiale: “Panchina Rossa Foggia”