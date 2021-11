Fresca riprende Prencipe: “Caro Avvocato, non vale: ha ripreso concetti miei”

Manfredonia (Foggia), 18/11/2021 – “Ehi, questo l’ho già visto e sentito…non vale! Città poliedrica, strategia di sviluppo, identità, andare veloci per superare il gap…sono concetti miei, che i cittadini hanno udito (e registrato) ripetutamente.(programmi alla mano!) Considerato che nel programma dell’Avv. Prencipe non sono espressi, SENTITAMENTE lo RINGRAZIO, per avermi resa protagonista, INCONSAPEVOLE, della sua “nuova” VISIONE di CITTA’! Ne prendo atto con magra soddisfazione: “lasciare il segno”significa anche questo!”

Lo riporta il candidato sindaco Giulia Fresca.