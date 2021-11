Gomorra, nella serie finale la manfredoniana Ivana Lotito: Azzurra moglie di Genny

Manfredonia (Foggia), 18/11/2021 – (gazzettadelsud) È finalmente a un passo l’attesa resa dei conti fra i protagonisti della serie tv Gomorra- Stagione finale, il cult Sky Original prodotto da Cattleya in collaborazione con Beta Film, che debutta venerdì 19 novembre con i primi due episodi, dalle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su Now (oltre a essere disponibile ovviamente on demand su Sky).

Nella stagione finale della serie ci sarà ancoraIvana Lotito pronta a reinterpretare ancora una volta il ruolo di moglie di Genny Savastano, boss di Secondigliano, e mamma del piccolo Pietro. Ivana, in Azzurra Avitabile. Classe 1983, nata il 19 luglio a Manfredonia ha trascorso la sua infanzia a Corato in provincia di Bari. Ha frequentato corsi di recitazione e scuole di teatro e dopo aver frequentato il liceo si è trasferita a Roma dove ha frequentato il Centro Sperimentale. Nel 2006 recita in A volte verso sera, e nel 2007 è protagonista del film Hotel Meina. Nel 2008 interpreta il ruolo di Chiara Latella, figlia di Angela (Lunetta Savino), la protagonista della miniserie televisiva Il coraggio di Angela, andata in onda su Rai Uno. Nel 2009 interpreta il ruolo di Angela, fidanzata di Checco Zalone nel film Cado dalle nubi. Nel 2010 eccola di nuovo protagonista con la partecipazione alla serie Terra ribelle, mentre l’anno dopo fa parte del cast della Web-Series “STUCK.The Chronicles of David Rea” su You Tube. Nel 2012 ha interpretato il ruolo di Lidia, nella miniserie di Canale 5 Ultimo – L’occhio del falco a fianco di Raul Bova. Nel 2016 arriva a Gomorra – La serie (dalla seconda stagione) interpretando il ruolo di Azzurra, figlia del boss Giuseppe Avitabile, sposata con Genny Savastano (Salvatore Esposito). Nel 2019 è sul grande schermo nel film Il grande spirito diretto da Sergio Rubini.

"Ci sono dei sentimenti cardine – ha detto – che la muovono e le conferiscono un'identità precisa. È madre e deve salvaguardare i sentimenti del figlio. È una donna che è stata tradita e prova rabbia verso l'uomo che l'ha abbandonata in solitudine. Ma è anche una donna innamorata. In questo dissidio profondo cercherà di sfidare delle situazioni davvero pericolose".