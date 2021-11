Incentivi per vaccinarsi: in Svizzera sesso orale gratis se fai la prima dose

Ginevra, 17 novembre 2021 – (ilgiorno) In Russia, il sindaco di Mosca, si è inventato una lotteria che metteva in palio un’auto di lusso alla settimana per chi si vaccina contro il Covid (oltre a 5 giorni di ferie pagate). In India si è regalato un pollo a chi ha deciso di sottoporsi alla vaccinazione anti – coronavirus. Negli Stati Uniti (nello stato di Washington, dove il consumo di cannabis è legale) si è pensato di offrire una canna gratis a chi si immunizzava.

In giro per il mondo, insomma, gli incentivi alla vaccinazione sono tanti e più svariati. Ma nessuno si era spinto tanto in là quanto un club in Svizzera (dove la prostituzione è legale) che ha deciso di offrire “sesso orale gratis a chi si sottopone alla prima dose“. A ideare l’iniziativa (a metà fra il sociale e il promozionale, si potrebbe dire) è un Club di Gineva: il Delicious. Una promozione ben pubblicizzata sul sito del Club privé che, secondo diverse notizie riportare da club svizzeri, non sarebbe nuovo a iniziative “provocatorie”.

Le vaccinazioni in Svizzera

Stando ai dai ufficiali ammonta al 65,1% la quota di popolazione elvetica che ha concluso il ciclo vaccinale con 2 somministrazioni. Su una popolazione di circa 8,6 milioni di persone, sono infatti 5,6 milioni quelle che si sono sottoposte a doppia vaccinazione per un totale di circa 11,3 milioni di vaccini complessivi somministrati. In Svizzera, è utile ricordarlo, non esiste alcuno obbligo vaccinale e non ci sono, come invece in Italia, attività per cui è necessario esibire il Green pass. Allo stato attuale non ci sono nemmeno restrizioni. (ilgiorno)