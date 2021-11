Ordine Medici apre fascicolo su ginecologo pugliese che “cura” col sesso

Foggia, 18/11/2021 – (sharing) Un ginecologo di Bari, molto noto anche a livello internazionale per aver redatto pubblicazioni scientifiche e libri dedicati alle donne, racconta che avere rapporti sessuali con lui fa scomparire i rischi di papilloma virus e tumore. Lo hanno scoperto Le Iene, in un servizio andato in onda ieri sera su Italia Uno.

La redazione del programma è stata contatta da una ragazza barese, visitata alcuni mesi fa dal medico. Dopo una diagnosi che lasciava intendere la possibile presenza di papilloma virus, mai confutata dagli esami strumentali, il ginecologo aveva offerto alla donna la possibilità di avere rapporti sessuali con lui, completi e non protetti, come via di sicura guarigione. Un modus operandi collaudato, per ammissione dello stesso professore, ripetuto anche con un’attrice delle Iene inviata sul campo.