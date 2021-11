Prencipe: “A prescindere dall’esito del ballottaggio, mi sento arricchito per i tanti incontri”

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 18 novembre 2021. “La sfida che ho già vinto? Al netto del risultato finale, mi sento arricchito per i tanti incontri, per le persone che ho incontrato, per l’impegno a dare loro delle risposte. Se sarò sindaco rappresenterò un punto di riferimento importante.

La sfida più importante? Riuscire a mettere in moto presto la macchina amministrativa”.

E’ quanto ha detto il candidato a sindaco del centrosinistra, Avv. Gaetano Prencipe, in un’intervista rilasciata a StatoQuotidiano.it.