Progetti Isosar – Energas, De Luca risponde a Gianni Rotice

(Nota stampa). Rispondo con estremo fastidio alle dichiarazioni del candidato Rotice che o è un ignorante dei procedimenti amministrativi (e vista la sua professione non lo credo) o è in malafede quando afferma che il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal dirigente di settore nel 1998 sia un atto che abbia in qualche modo approvato o influenzato l’iter del progetto ISOSAR-ENERGAS.

Il progetto prima di arrivare sui tavoli comunali, o anche di quelli del contratto d’area, è passato per quelli del ministero dell’ambiente che lo ha bocciato. Tanto che solo dopo lunghe peregrinazioni giudiziarie nel 2015 è arrivato in comune.

Per quanto riguarda questo ultimo periodo ribadisco che parte della maggioranza, ma anche dell’opposizione aveva interesse perché l’impianto si facesse. Solo le spinte popolari e una battaglia comune tra associazioni e movimenti politici attenti alla tutela del territorio hanno impedito che ciò si realizzasse e correttamente l’amministrazione ha adempiuto alla volontà referendaria opponendovisi in ogni sede.

Oggi quella maggioranza è esplosa e si è ritrovata in diverse coalizioni tra cui quella del candidato Rotice e con loro le opposizioni di facciata. Tutto questo solo per distrarre dalle imbarazzanti dichiarazioni dell’ing. Rotice che si è espresso esplicitamente contro il risultato referendario e a favore di ENERGAS.

Ognuno si assuma le responsabilità delle proprie affermazioni ed azioni.

(A cura del già consigliere comunale dr. Alfredo De Luca).