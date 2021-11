Rotice incontra le “periferie” urbane, sociali, economiche e culturali

Manfredonia (Foggia), 18/11/2021 – “Questa sera (alle 19, Via Salvatore Rosa) Gianni Rotice incontra pubblicamente le “periferie” urbane, sociali, economiche e culturali in un luogo simbolo della città: le “Case Popolari” in zona Chiesa San Carlo. Nessuno più deve essere lasciato indietro e, per questo, nella futura Amministrazione sarà istituita l’apposita figura del Garante delle diversabilitá e delle fragilità. (In caso di maltempo l’incontro pubblico si svolgerà presso i locali della parrocchia San Carlo)”.