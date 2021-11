Striscia, il trapper Paname minaccia di morte Brumotti: “Mostruosità inaccettabile”

San Severo (Foggia), 18/11/2021 – (striscia) Insulti, minacce, violenza. Striscia rispedisce al mittente “Brumotti freestyle”, canzone che un trapper di origine marocchine, Amin Bajtit in arte Paname, ha “dedicato” all’inviato di Striscia la notizia dopo il servizio sulla droga a San Severo, Foggia.

«Brumotti sulla tua testa c’è una taglia. Foggia su di te spara. Un proiettile costa un euro e la tua vita vale un c***o», dice tra le altre cose il brano, che contiene anche una strofa in lingua araba con espressioni così veementi e rabbiose che è meglio che non vengano tradotte.

Il video è stato girato parzialmente nel quartiere di San Bernardino a San Severo (Foggia), dove poco più di un mese fa Brumotti è stato aggredito – trenta giorni di prognosi per un pugno in pieno volto – mentre tentava di documentare spaccio e degrado. Battaglia che l’inviato biker continuerà a portare avanti in tutta Italia con il sostegno di Striscia e dei tanti cittadini esasperati che quotidianamente lo contattano per chiedergli aiuto. (striscia)