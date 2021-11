Ventinove nuovi ordini da Dubai per aerei realizzati a Foggia

Foggia, 18/11/2021 – (corrieremezzogiorno) Un bel riconoscimento per tutto il personale Atr di Foggia. Il consorzio, joint venture paritetica tra Leonardo e Airbus, al Dubai Airshow ha annunciato «29 nuovi ordini da inizio anno», confermando «la leadership nel mercato dell’aviazione regionale» e evidenziando «un forte potenziale di crescita». È una conferma dei segnali di ripresa per il settore delle aerostrutture per l’aviazione civile, con un diretto impatto positivo per gli stabilimenti della divisione aerostrutture di Leonardo che hanno indirettamente sofferto la crisi Covid sulle compagnie aeree. Leonardo realizza per tutti i velivoli Atr l’intera fusoliera, completamente equipaggiata (nello stabilimento di Pomigliano D’Arco), e gli impennaggi di coda verticale ed orizzontale in materiale composito (nello stabilimento di Foggia). (corrieremezzogiorno)