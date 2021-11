Viabilità stradale del Gargano, il summit dei sindaci in provincia

“Questa sera ho incontrato, a Palazzo Dogana, i sindaci dell’Area Interna del Gargano per individuare gli interventi prioritari da effettuare sulla rete viaria dei comuni interessati – fa sapere il Presidente della Provincia, Nicola Gatta tramite social Facebook – € 4.076.100,00 l’importo a disposizione per migliorare la sicurezza e l’accessibilità delle aree interne, un fondo a valere sul Piano Complementare al PNRR 2021-2026, affidato alle Province, enti attuatori degli interventi. Presenti all’assemblea il Sindaco di Cagnano Varano, Michele Di Pumpo, la Vice Sindaco di Carpino, Caterina Foresta, il Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arenzo, il Sindaco di Ischitella, Carlo Guerra e il Sindaco di Vico del Gargano, Michele Sementino, che ringrazio per la fattiva collaborazione nell’individuazione degli interventi necessari ad aumentare la sicurezza sulle strade del territorio, a servizio degli abitanti e di chi arriva sul Gargano per lavoro e/o per turismo Auspico vivamente che l’Area interna del Gargano possa vedere presto l’adesione di altri Comuni, per consentire una maggiore coesione finalizzata alla crescita armonica di un territorio dalle forti potenzialità.”