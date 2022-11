Aeroporto di Amendola: tangenti fino a 130 mila euro e due Rolex

FOGGIA, 18/11/2022 – Soldi e beni di lusso pur di assicurare un posto di lavoro in aeronautica al proprio figlio. Alcuni genitori avrebbero sborsato cifre ingenti, mediamente tra i 7 e i 25mila euro, ma in un caso la tangente sarebbe stata da capogiro, fino a 130mila euro. Lo rivela il sito Norbaonline.

Ma non solo denaro. Gli investigatori contestano la cessione di due Rolex come oggetto della corruzione. Sono alcune delle indiscrezioni dell’inchiesta condotta dalla Procura di Foggia che ha notificato diciassette avvisi di garanzia, tra cui tre militari in servizio ad Amendola, ossia i presunti corrotti, e 14 tra genitori e figli ritenuti corruttori, tutti originari di Comuni della provincia di Foggia. Undici gli episodi contestati. Gli esami finiti nel mirino della Procura di Foggia si sono svolti la scorsa primavera a Roma.