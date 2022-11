Confindustria negli Emirati, imprenditore di Manfredonia fotografa lasagna gigante

MANFREDONIA (FOGGIA), 18/11/2022 – “Si conclude la nostra prima, speciale esperienza personale, umana, istituzionale e commerciale negli Emirati Arabi Uniti. Abbiamo incontrato la maggior parte dei riferimenti istituzionali locali, fra cui Ambasciata, ICE ed Italian Business Council che ringraziamo per la calorosa accoglienza.



Abbiamo portato le nostre aziende nel deserto, a casa degli importatori ma, l’immagine più bella, secondo me, l’ha fermata per noi uno dei nostri imprenditori di Manfredonia, Dino Clemente del rinomato oleificio Clemente.. Una lasagna gigante, preparata per noi da uno dei più famosi ristoranti italiani a Dubai “Luigia” e degustata sullo yacht di uno dei nostri nuovi importatori Emiratini. Un ringraziamento di cuore da parte di Confindustria Foggia alla Squadra di Dubai, guidata da Marco Meschini ed a tutte le aziende italiane che ci hanno seguito!” Lo riporta Area Affari internazionali – Confindustria Foggia.