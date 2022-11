Foggia-Cerignola, il derby di Capitanata. Di Toro: “La nota dolente è l’assenza di pubblico”

StatoQuotidiano.it Manfredonia, 18 Novembre 2022.

Era il campionato 1936-1937 quello del primo derby del Tavoliere tra Foggia e Cerignola, che assieme al Manfredonia militavano nel girone E della serie C. Ci sono voluti ben 85 anni, da allora, per ritrovare le formazioni rossonere e gialloblù, a sfidarsi nella stessa categoria. Derby dal sapore antico, in bianco e nero, che poi si sono succeduti in categorie diverse, soprattutto in IV Serie. L’attesa sfida di Capitanata, arriva in un momento positivo per le squadre di Gallo e Pazienza, entrambe reduci da risultati utili consecutivi, che fanno ben sperare per il prosieguo della stagione ed in un incontro aperto a qualsiasi tipo di risultato. Un match atteso da tutta la Provincia, per la bellezza e la genuinità del derby come tale, sia per la passione delle tifoserie per i propri beniamini, che purtroppo potranno assistervi lontano dai gradoni dello Zaccheria, per la decisione della Prefettura di far disputare l’incontro a porte chiuse per “Elevati livello di rischio”.

Per esaminare il momento delle due squadre e i ricordi della sua carriera, per Stato Quotidiano, abbiamo sentito Elio Di Toro, ex calciatore del Foggia, attualmente direttore sportivo dell’Audace Cerignola.

Venite da 3 risultati positivi, come arriva l’Audace a questo storico derby e siete in linea con quanto avete programmato?

“Arriviamo con la giusta determinazione e la giusta mentalità, perché abbiamo preso le misure alla categoria. Stiamo trovando delle prestazioni giuste e questo ci fa ben sperare. Per quanto riguarda il programma iniziale del campionato siamo in linea con quelli che sono gli obiettivi della società, ossia di una salvezza tranquilla”.

Un derby da ex per te e per mister Pazienza. Cosa ha significato per te vestire il rossonero e giocare allo Zac?

Un derby che la prima volta vivo da avversario. Foggia, per quanto mi riguarda calcisticamente, ha segnato tanto in me nella mia carriera, perché mi ha fatto maturare sia come uomo sia come calciatore. Abbiamo vinto un campionato e la soluzione di Foggia era arrivata proprio nel momento in cui avevo bisogno di essere stimolato. Venivo dalla B e Foggia mi ha sempre dato la dimensione di essere in serie A come palcoscenico. Lo Zaccheria non ne parliamo, è bellissimo. Detto ciò, Foggia rappresenta per me, che ho messo su anche famiglia, sia calcisticamente che a livello di vita, una città che mi ha cambiato. Anche per mister Pazienza sarà un ricordo bello perché è stato nel settore giovanile ed è stato il punto di lancio per quella che è stata la sua gloriosa carriera. Tanti ricordi che si mescoleranno”.

Il patron Grieco in una recente intervista ha dichiarato che anche un pari non sarebbe male. Sei dello stesso avviso?

“Il patron ha espresso questa cosa, in maniera anche così sorridente. Chiaro è che per noi è una partita che deve essere curata bene. Dobbiamo curare il dettaglio e solo attraverso la cura dei particolari potremo raggiungere il risultato positivo. Senza queste condizioni di prestazioni e di cura dei minimi particolari, i risultati non avvengono mai. La nostra ricerca deve essere questa. Poi il risultato è la conseguenza di tanti fattori”.

Il nuovo corso del Foggia con mister Gallo ha rigenerato i rossoneri e l’ambiente. Che gara ti aspetti?

“Il Foggia ha trovato un’identità e una mentalità equilibrata con Gallo. I risultati evidenziano questo atteggiamento che hanno trovato. Mi aspetto una gara con dei contenuti agonistici di un certo rilievo. La nota dolente di questa partita è la mancanza di pubblico, che chiaramente forse è la cosa che più dispiace”.

Come non chiederti un parere sulla decisione delle porte chiuse. Pensi che sia stata una decisione opportuna, privare di uno spettacolo importante tutti gli appassionati?

“Ho espresso la mia opinione già qualche giorno fa. Non condivido questa tipo di decisioni per tutta una serie di motivi. Non entro in dinamiche che riguardano la gestione degli eventi. Di certo che a livello morale e anche di maturità e di intelligenza di quello che poteva offrire questa partita, secondo me, vi è stata una mancanza di tatto nei confronti di persone che vivono il territorio. Questa provincia aveva bisogno di dare un segnale di festa. Ciò non è stato compreso. Questo non posso sinceramente condividerlo ma va accettato”.

