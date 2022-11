Manfredonia, Valente: “Dipendenti comunali stabilizzati a 500 euro”

MANFREDONIA (FOGGIA), 18/11/2022 – “Vantarsi di aver dato dignità a dei lavoratori stabilizzandoli a 500 euro al mese come dipendenti comunali per poi potersi rivolgere ai servizi sociali per i sussidi: ancora una volta l’assessore al personale Libero Palumbo ha evidenziato la propria incoerenza.

Per non parlare del fatto che gli uffici dei servizi sociali non sono sportelli bancomat a cui si può accedere liberamente per poter ricevere bonus vari, ma ci sono tempi e criteri da rispettare. Oggi non solo gli ex LSU, ma numerosissime famiglie di Manfredonia fanno fatica ad arrivare a fine mese e rivendicano dignità.

Il mio auspicio è che questa amministrazione possa impegnarsi concretamente, con l’integrazione salariale agli ex Lavoratori Socialmente Utili, ma anche creando opportunità di lavoro per i giovani e i meno giovani, come più volte aveva annunciato in campagna elettorale. Allora sì che si potrà a cominciare a parlare di dignità in questa città.