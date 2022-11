Monnezza a Foggia, Italexit scrive a Ministro, Regione Puglia e Comune

Statoquotidiano.it, 18 novembre 2022. Il coordinatore cittadino di Foggia Giulio Scalera e provinciale di Italexit di Foggia Marcello Mariella, hanno inviato una pec alla cortese attenzione del ministro della Transizione ecologica Gilberto Pichetto Fratin, alla Commissione Prefettizia del Comune di Foggia, all’assessora all’ambiente della Regione Puglia Anna Grazia Maraschio sull’ emergenza rifiuti città di Foggia.

“Egregio Signor Ministro, questo organo politico si rivolge a Lei, massima espressione per la tutela dell’ambiente, per farLe presente che ormai da un po’ di tempo a questa parte la città di Foggia versa in un totale stato di degrado ambientale con riguardo ai rifiuti solidi urbani, che rimangono non raccolti nelle vie cittadine.

Tale incresciosa situazione per la città di Foggia (il cui consiglio comunale è stato sciolto per infiltrazioni mafiose per cui oggi il comune risulta commissariato) si ripresenta, impetuosa, a distanza di circa dieci anni; allora l’emergenza rifiuti fu generata dal fallimento di “Amica Daunia Ambiente”, l’azienda preposta alla raccolta.

In seguito al fallimento il servizio di raccolta fu affidato dal comune di Foggia ad AMIU Puglia S.p.A. dalla quale oggi viene gestito. Fonti di stampa ipotizzano che il problema possa dipendere da inadempienze a carico di soggetti appartenenti alla filiera del trattamento di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento all’impianto di produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS) operante a Manfredonia (FG), di proprietà pubblica e gestito in concessione da un operatore privato.

I cittadini foggiani, che pagano una tassa rifiuti (TARI) estremamente alta, non possono tollerare disservizi di sorta non giustificati da ragioni oggettive.

Con la presente si chiede pertanto un Suo sollecito intervento in quanto, nonostante le assicurazioni fornite ai cittadini foggiani nel corso della riunione tenutasi lo scorso 15 novembre in Prefettura e presieduta dallo stesso Prefetto di Foggia e a cui hanno partecipato i commissari straordinari del Comune di Foggia, il direttore generale di Ager, il referente del dipartimento Ambiente della Regione Puglia e i responsabili della ditta Amiu Puglia S.p.A., il ritorno alla normalità, previsto nel giro di pochi giorni, è ancora oggi, a distanza di tre giorni, di là da venire. L’occasione è gradita per porgere distinti saluti”.

Il Coordinatore Cittadino Italexit di Foggia, Giulio SCALERA

Il Coordinatore Provinciale Italexit per la provincia di Foggia, Avv. Marcello

Mariella