Pensionato picchiato e rapinato: arrestato 36enne di San Giovanni Rotondo

TERMOLI, 17/11/2022 – I Carabinieri di Termoli hanno tratto in arresto un 36enne originario di San Giovanni Rotondo e una 40enne originaria di Termoli ritenuti responsabili di concorso in lesioni personali, estorsione e rapina aggravata ai danni di un 83enne.

L’attività investigativa consentiva di accertare che i malfattori, con ruoli diversi, avevano tentato di rapinare l’anziano prima all’interno di una Chiesa del posto senza però riuscirci poiché “disturbati” dal sopraggiungere di alcuni fedeli. In un secondo momento il 36enne, mentre la complice ed ex badante della vittima faceva verosimilmente il “palo” all’esterno dell’abitazione, con un pretesto si era fatto aprire la porta di casa dall’anziano per poi aggredirlo, colpendolo con schiaffi al volto e facendolo anche cadere in terra, per poi appropriarsi del suo portafogli contenente denaro contante prima di dileguarsi a piedi per le vie limitrofe. Fonte TVi Molise