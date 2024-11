25° Anniversario della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Foggia: Un Successo Celebrato tra Istituzioni e Comunità Accademica

Foggia, 18 novembre 2024 – Si è svolta questa mattina, presso il Polo Biomedico Emanuele Altomare di Via Napoli 121, la cerimonia per il 25° anniversario della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Foggia.

L’evento ha rappresentato un importante momento di celebrazione e riflessione sui traguardi raggiunti e sulle prospettive future dell’Ateneo. Tra le figure di spicco presenti, il Vicepresidente e Assessore alla Sanità della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, il quale ha sottolineato il ruolo cruciale dell’Università nella formazione medica e nel progresso della sanità regionale.

La cerimonia è iniziata con l’emozionante esibizione musicale degli studenti del Conservatorio U. Giordano, Giorgia De Santis e Matteo Vecera, seguita dai saluti istituzionali del Preside della Facoltà, prof. Giuseppe Carrieri. Nel suo intervento, Carrieri ha ricordato l’impegno e la dedizione che hanno caratterizzato i 25 anni di storia della Facoltà: “Quest’occasione non è solo una festa, ma un’opportunità per riflettere sull’impatto che abbiamo avuto sul territorio e nella comunità scientifica. In questi anni, grazie all’impegno collettivo, siamo riusciti a costruire un percorso di eccellenza, affrontando sfide complesse come la pandemia e l’evoluzione tecnologica della medicina. Continueremo a innovare e a formare i professionisti della salute di domani”.

Il programma ha visto la partecipazione di importanti personalità accademiche e politiche.

Tra i relatori, Lorenzo Lo Muzio, Rettore dell’Università di Foggia, Vincenzo Mundo, rappresentante degli studenti di Area Medica, e Pierluigi Nicola De Paolis, Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. Non sono mancati i saluti istituzionali di Maria Aida Episcopo, Sindaca di Foggia, e di Giuseppe Nobiletti, Presidente della Provincia di Foggia. Presente anche Giorgio Ferretti, Arcivescovo Metropolita della Diocesi di Foggia-Bovino, a testimoniare la vicinanza della Chiesa al mondo accademico e sanitario.

Gli interventi hanno approfondito i progressi della Facoltà in ambito didattico, di ricerca e di assistenza. “Abbiamo assistito a una crescita costante non solo nell’offerta formativa, ma anche nella ricerca e nelle collaborazioni con enti regionali e nazionali,” ha dichiarato il prof. Gaetano Serviddio, Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche.

La continuità nella qualità della formazione è stata sottolineata anche dal prof. Maurizio Margaglione, Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale.

L’evento ha visto l’intervento del Direttore Generale del Policlinico Riuniti di Foggia, Giuseppe Pasqualone, che ha evidenziato i risultati finanziari e assistenziali dell’azienda: “Dal 2019 al 2023, i ricavi del Policlinico sono cresciuti da 257,8 a 326,2 milioni di euro, con un tasso annuo dell’8,2%. Le prestazioni ambulatoriali sono aumentate da 1,7 a 2,4 milioni. Questi dati testimoniano il nostro impegno nel fornire servizi sempre più efficienti”. Pasqualone ha inoltre accennato a nuovi progetti futuri, tra cui la riqualificazione del Monoblocco e l’apertura di nuovi centri specializzati.

La giornata si è conclusa con la consegna delle targhe celebrative a figure di spicco che hanno contribuito alla storia e al successo della Facoltà. Un brindisi augurale ha suggellato l’evento, sottolineando la volontà condivisa di proseguire su un cammino di eccellenza e innovazione.