Manfredonia, 18 novembre 2024. Nuovo episodio di microcriminalità nella notte nel quartiere Monticchio. Un tentativo di furto su un veicolo parcheggiato in una delle vie principali ha riacceso la preoccupazione per la sicurezza nella zona.

Secondo le testimonianze raccolte, un’auto è stata forzata da ignoti nella speranza di trovare oggetti di valore. Tuttavia, i ladri sono rimasti a bocca asciutta poiché, come affermato dal proprietario del veicolo, “in macchina non si lascia mai niente di valore”. Questo accorgimento ha evitato il furto di beni preziosi, ma ha lasciato l’amaro in bocca per il danno subito al veicolo.

L’episodio ha suscitato un’ondata di commenti tra i residenti, che da tempo segnalano un aumento di situazioni simili, lamentando un’escalation di episodi legati a furti e vandalismi notturni. “È importante mantenere alta l’attenzione e segnalare tempestivamente ogni movimento sospetto”, ha commentato un abitante del quartiere che preferisce restare anonimo.

L’episodio è solo l’ultimo di una serie di eventi che hanno portato all’attenzione della comunità la necessità di misure di sicurezza più incisive. In risposta a queste preoccupazioni, le autorità stanno già discutendo l’implementazione di pattugliamenti notturni rafforzati e l’ampliamento della rete di videosorveglianza in tutto il quartiere.