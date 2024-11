Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Ercolano, in provincia di Napoli, dove un’esplosione devastante in una fabbrica abusiva di fuochi d’artificio ha causato la morte di tre giovani.

L’episodio, confermato dai primi accertamenti condotti dai carabinieri della tenenza locale, ha coinvolto un appartamento rialzato trasformato in deposito e laboratorio per la produzione di fuochi d’artificio, la cui gestione rimane al momento poco chiara.

Secondo quanto emerso dalle indagini preliminari, l’immobile era stato adattato in modo irregolare e utilizzato come sito produttivo. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma i carabinieri non hanno fornito dettagli sull’identità degli occupanti, vista la difficoltà nel riconoscimento delle vittime. Sul posto, i vigili del fuoco sono impegnati da ore nella rimozione delle macerie per mettere in sicurezza l’area e cercare ulteriori elementi utili alle indagini【source: rainews.it】.

Le vittime e la testimonianza di una parente

Le prime informazioni indicano che le vittime dell’esplosione sono un giovane di 18 anni e due ragazze poco più grandi, sebbene l’identificazione ufficiale sia ancora in corso. La signora Anna Campagna, che si è presentata come conoscente di una delle vittime, ha raccontato ai giornalisti il tragico susseguirsi degli eventi. “I carabinieri ci hanno avvisato dell’esplosione,” ha spiegato. “Mio genero, di 18 anni, era lì insieme a due ragazze tra i 18 e i 20 anni, che non conosco personalmente. Stamattina sono venuti a prenderlo fuori da un bar per iniziare il lavoro, e da quanto ci ha detto, stavano facendo una pausa pranzo al momento della tragedia.”

Campagna ha aggiunto che l’attività aveva appena iniziato a operare tra venerdì e domenica, e oggi era il primo giorno di lavoro per tutti. “Mio genero ci aveva chiamato verso le 13 per dirci che stava mangiando un panino con le due ragazze. Ci ha rassicurato che non c’erano altre persone all’interno della struttura,” ha riferito la donna【source: rainews.it】.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire i dettagli della gestione e della proprietà del sito. La fabbrica, priva delle autorizzazioni necessarie, rappresenta un pericolo evidente in un territorio dove la produzione di fuochi d’artificio è una pratica diffusa ma spesso priva dei controlli di sicurezza richiesti dalla legge. Al momento, le autorità sono impegnate nella messa in sicurezza dell’area e nella raccolta di elementi probatori utili per identificare chi sia responsabile dell’attività【source: rainews.it】.

L’esplosione ha avuto un impatto significativo sulla comunità locale, portando dolore e domande sulle condizioni lavorative e sulla sicurezza di chi opera in tali contesti. Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda e individuare i responsabili di questo tragico evento.