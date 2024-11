Furto lampo a Trinitapoli, rubata una BMW in soli 180 secondi

Un furto lampo si è verificato a Trinitapoli, in provincia di BAT, dove tre ladri sono riusciti a rubare una BMW XDrive in appena tre minuti. L’episodio, avvenuto nel pomeriggio di domenica 17 novembre alle 17:20 in via Pisacane, ha visto come vittima un noto ristoratore foggiano, titolare di un rinomato ristorante “All you can eat”.

L’azione, documentata dalle telecamere di sorveglianza di un’attività commerciale nelle vicinanze, ha mostrato l’efficienza e la rapidità dei malviventi. Arrivati a bordo di un’auto bianca, i tre individui hanno individuato la BMW parcheggiata lungo la strada e, in soli 180 secondi, sono riusciti a forzare l’accesso e fuggire a bordo del veicolo, lasciando dietro di sé solo l’incredulità dei passanti.

Oltre alla lussuosa vettura, all’interno del veicolo erano custoditi diversi prodotti alimentari di pregio. Secondo quanto riportato nella denuncia, i ladri si sono impossessati anche di bottiglie di whisky e rum, confezioni di gamberi rossi e altri alimenti. Un bottino insolito, che aumenta la curiosità attorno al caso. Sul furto indagano i carabinieri, che hanno raccolto la denuncia del proprietario e acquisito le immagini di sorveglianza per cercare di identificare i responsabili. Non è escluso che l’azione possa essere parte di un’operazione pianificata, data la velocità e la precisione con cui è stato compiuto il colpo.

L’episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per i furti d’auto, si registrano sempre più frequentemente episodi simili, spesso compiuti con metodi rapidi e sofisticati. La comunità di Trinitapoli, scossa dall’accaduto, attende con apprensione gli sviluppi delle indagini, sperando in una pronta individuazione dei responsabili. In attesa di ulteriori dettagli, l’episodio mette in luce l’urgenza di intensificare i controlli e le misure di sicurezza, per garantire maggiore tutela a cittadini e attività commerciali del territorio.

Lo riporta motorionline.com