Aeroporto Gino Lisa. Barone (M5S): “Incontreremo tour operator per rafforzare il sistema di promozione e le iniziative in vista del Giubileo. Aeroporto sta ottenendo risultati straordinari”

Si è tenuta oggi in V Commissione l’audizione richiesta dalla consigliera del M5S Rosa Barone sulla situazione del Gino Lisa di Foggia, anche in vista del Giubileo del 2025.

“Oggi è stato importante in Commissione – dichiara Barone – aver affrontato la questione riguardante il potenziamento delle attività dell’aeroporto Gino Lisa e di promozione della Capitanata in vista del Giubileo 2025, che vedrà in Italia milioni di fedeli da tutto il mondo.

La provincia di Foggia ha infatti i Santuari di San Pio, San Michele Arcangelo e la Madonna dell’Incoronata e serve che tutti gli attori interessati lavorino in maniera condivisa per non perdere questa opportunità per il territorio. Dai vertici di AdP è emerso che il Gino Lisa sta ottenendo risultati straordinari e arriverà entro fine anno a quota 60.000 passeggeri, in particolare provenienti dal centro-nord. Per quello che riguarda il completamento del sistema infrastrutturale aeroportuale, AdP sta facendo quanto di sua competenza ed è disponibile a mettere in campo tutto quello che serve.

L’obiettivo è aumentare il traffico incoming, soprattutto a livello internazionale, ma per questo serve il lavoro dei tour operator privati e della filiera dell’industria turistica.

Mi impegnerò per questo assieme ai consiglieri regionali del territorio ad incontrare gli operatori per rafforzare il sistema di promozione e le iniziative in vista del Giubileo.

Parallelamente chiederò una nuova audizione in Commissione con PugliaPromozione e l’assessore al Turismo Lopane perché è necessario conoscere da loro le iniziative previste per promuovere i nostri santuari e quanto di bello ha da offrire il territorio. Chiederò anche di ascoltare la Conferenza Episcopale Italiana per sapere gli eventi previsti per il Giubileo, in base ai quali potenziare l’interscambio tra l’aeroporto e i siti di San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo, come detto dall’assessora Ciliento che ha fornito alla commissione un report sul Gino Lisa che leggeremo con attenzione. Momenti di confronto come quelli di questa mattina sono importanti per mettere a sistema tutto quello che si sta facendo e capire insieme come fare dare ulteriori opportunità al territorio”.