Gli affreschi inediti del Seicento scoperti a Villa Farnesina da un elettricista

Villa Farnesina, celebre dimora rinascimentale nel cuore di Roma, ha rivelato un inaspettato tesoro durante un intervento di manutenzione ordinaria. Quello che doveva essere un lavoro di routine per gli elettricisti, si è trasformato in una scoperta dal valore storico e artistico eccezionale. Davide Renzoni, l'elettricista coinvolto nei lavori, ha rinvenuto un affresco seicentesco di notevoli dimensioni, celato nell'intercapedine della volta ottocentesca dell'atrio della villa.

Il ritrovamento: un cielo e putti in volo

L’affresco appena scoperto mostra un putto perfettamente conservato, accanto a un paesaggio autunnale e a un secondo putto privo di testa. Tuttavia, la scoperta più sorprendente è emersa poco più in là: un’apertura nella volta ha rivelato un dipinto celestiale di un cielo popolato da putti volanti, che incorniciano lo stemma della famiglia Farnese. Queste opere risalgono al Seicento, periodo in cui Ranuccio II Farnese aveva apportato modifiche e aggiunto dettagli alla villa, già celebre per i suoi capolavori cinquecenteschi commissionati dal banchiere Agostino Chigi.

L’importanza degli affreschi e il contesto storico

Villa Farnesina è rinomata per gli affreschi di epoca rinascimentale realizzati da artisti come Raffaello e il Sodoma. Tuttavia, le recenti scoperte offrono un affascinante sguardo sulle impronte artistiche lasciate dai Farnese nel Seicento. Questi interventi, meno noti ma di grande valore, testimoniano l’evoluzione della villa e l’influenza della famiglia Farnese sulla sua storia artistica. La scena scoperta da Renzoni è particolarmente significativa perché svela dettagli finora nascosti e offre nuovi spunti per la comprensione della decorazione della loggia di Galatea e di altre aree della villa.

Presentazione e accessibilità al pubblico

I dipinti, attribuiti a un artista seicentesco poco conosciuto, sono stati presentati ufficialmente al pubblico durante un convegno presso l’Accademia Nazionale dei Lincei, il 5 novembre scorso. Questa presentazione è coincisa con l’apertura di una mostra dedicata alla villa e al contesto artistico della Roma del XVII secolo, che rimarrà aperta fino al 12 gennaio 2025.

Nonostante il fascino della scoperta, per motivi di sicurezza, la volta che ospita gli affreschi non è accessibile al pubblico. Tuttavia, gli organizzatori della mostra hanno reso disponibile una documentazione dettagliata, comprensiva di immagini e video, permettendo ai visitatori di ammirare virtualmente queste opere e comprendere la loro rilevanza.

Un viaggio nel passato tra rinascimento e barocco

L’aggiunta di questi affreschi seicenteschi al patrimonio conosciuto di Villa Farnesina rappresenta un ponte tra l’epoca rinascimentale, con le sue celebri rappresentazioni mitologiche e scene pastorali, e il barocco, con il suo gusto per la decorazione complessa e il simbolismo araldico. Lo stemma Farnese, circondato da putti e cieli azzurri, simboleggia non solo l’autorità della nobile famiglia, ma anche un periodo di trasformazioni e arricchimenti nella storia della villa.

Impatto culturale e prospettive future

La scoperta degli affreschi ha suscitato l’interesse degli storici dell’arte e degli studiosi del barocco romano, riaccendendo l’attenzione sull’importanza delle opere meno note e sulla loro preservazione. Le indagini future si concentreranno sulla tecnica pittorica utilizzata, sui materiali e sui colori impiegati, allo scopo di attribuire con maggiore precisione queste opere e di inserirle nel giusto contesto artistico e storico.

Villa Farnesina continua così a essere un simbolo di stratificazione culturale e artistica, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, custodendo segreti pronti a riemergere, anche se casualmente, tra i ponteggi di un intervento di manutenzione.