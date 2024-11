BRINDISI – “Il Cobas Puglia invita movimenti, associazioni, studenti, cittadini/e a partecipare alla manifestazione regionale a Brindisi in occasione dello sciopero nazionale dei sindacati di base il 29 Novembre ore 9,00 appuntamento in Piazza Vittoria per poi dirigersi alla Prefettura: contro il governo meloni , per una vera transizione ecologica e contro i ricatti ambiente/lavoro, contro le guerre e la militarizzazione dei territori, per la Palestina, contro il disegno di legge 1660 che prevede il carcere per chi lotta; insieme così come abbiamo saputo fare questa estate a Fasano il 15 Giugno in occasione del G7”.

Lo riporta Bobo Aprile per il Cobas Puglia.