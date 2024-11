Niente Mercati a Natale e Capodanno

Nessun mercato il giorno di Natale e di Capodanno. In deroga alle vigenti norme che disciplinano le attività economiche nelle giornate festive, su richiesta delle Associazioni di Categoria i mercati coincidenti con le giornate di mercoledì 25 dicembre 2024 (Santo Natale) e mercoledì primo gennaio 2025 (Capodanno) saranno anticipati a domenica 22 e domenica 29 dicembre 2024.

A spiegare l’iniziativa sindacale è Savino Montaruli di CasAmbulanti, che dichiara: “anche quest’anno abbiamo deciso la chiusura totale dei mercati nelle giornate del Santo Natale e di Capodanno. Abbiamo chiesto che tali mercati del mercoledì vengano anticipati alle domeniche quindi a domenica 22 e domenica 29 dicembre. Si tratta di giornate particolari che devono essere destinate e dedicate agli affetti familiari ed alla convivialità quindi andremo in deroga alle norme sul lavoro festivo ed anticiperemo questi mercati.

Per la giornata di Capodanno la decisione è stata assunta anche per motivi di sicurezza. Per quanto riguarda la giornata del 26 dicembre 2024 (Santo Stefano) i mercati del giovedì si svolgeranno regolarmente in tale giornata festiva, come per legge” – ha concluso Montaruli di CasAmbulanti.

Andria, 18 novembre 2024

Ufficio di Presidenza CasAmbulanti