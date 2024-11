TARANTO – Nessun dubbio sul fatto che abbia assassinato brutalmente la mamma. Ed è concreto il rischio che possa colpire altri familiari, verso i quali prova un profondo astio, anche con le stesse terribili modalità.

Ecco perché Salvatore Dettori, il 46enne tarantino che tre giorni fa ha ucciso la mamma Silvana La Rocca, deve restare in carcere.

Lo ha deciso ieri il gip Francesco Maccagnano dopo l’udienza di convalida del fermo dell’uomo che ha massacrato la madre di 73 anni arrivando a strapparle il cuore dal petto.

Il magistrato nella sua ordinanza di 23 pagine ha spiegato con l’abituale chiarezza gli aspetti tecnici del caso, ma si è soffermato sulla ricostruzione di un delitto davvero efferato, evidenziando con grande logicità i passaggi fondamentali e le enormi incongruenze emerse dalle dichiarazioni, queste sì a dir poco illogiche, messe a verbale dall’uomo.

Ieri mattina, infatti, Dettori ha parlato ancora a lungo dinanzi al giudice Maccagnano. Tre ore e mezzo per raccontare nuovamente lo spaventoso omicidio della madre e rispiegare le folli ragioni di quella che è stato un agghiacciante mattanza.

Un omicidio pianificato e realizzato con lucida follia nella villetta di Marina di Leporano nella quale il corpo della sventurata anziana è stato rinvenuto giovedì sera in un lago di sangue.

Stando a quanto si è appreso, il 46enne, assistito dagli avvocati Francesco D’Errico e Emanuele Catapano, ha confermato la sconcertante confessione già resa al pubblico ministero Salvatore Colella durante la notte successiva al ritrovamento del cadavere della mamma, assassinata almeno 24 ore prima.

Un racconto da brividi dopo il quale era stato fermato con la contestazione di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dalla crudeltà e dall’aver agito contro la madre.

Rispondendo alle domande del giudice Maccagano, il tarantino ha spiegato di essersi recato alla villa della mamma mercoledì sera già con l’intenzione di uccidere la donna ed eliminarla una volta per tutte dal suo mondo fatto di cannibali abituati a cibarsi di carne umana.

Un surreale fantasia farcita di demoni e vampiri, riuniti in una setta di “mangiacarne” guidata da un fantomatico Cagliostro.

Una misteriosa cricca, a suo dire, dedita alla magia nera e della quale avrebbero fatto parte suoi familiari, anche loro abituali divoratori di carne umana, ma soprattutto in grado di influenzare la mamma. Nel suo folle racconto, quindi, ha spiegato che la madre gli avrebbe servito a tavola addirittura la carne del papà, deceduto 22 anni fa in un incidente sul lavoro.

Una colpa grave quanto quella di non volerlo veder rientrare nella casa di marina di Leporano, dopo che lui era andato in difficoltà economiche. Insomma una mamma con colpe da punire e lavare con il sangue, ben lontana dalla descrizione della povera anziana messa a verbale da una vicina.

Nella testimonianza, infatti, la sfortunata Silvana La Rocca viene descritta come una signora deliziosa, amorevole e attenta, oltre che amante dei gatti randagi che accoglieva a decine quotidianamente nel suo giardino per sfamarli con ciotole generosamente colme di cibo e croccantini.

È in questo conflittuale quadro, a metà strada tra realtà e la macabra fantasia del figlio assassino, quindi, che sarebbe maturato il massacro della povera vedova, aggredita mercoledì sera alle spalle all’improvviso e massacrata in pochi terrificanti secondi.

Lei ha fatto solo in tempo a chiedere “perchè?” al figlio.

Lui non ha avuto pietà e l’ha assassinata usando due dei numerosi coltelli che custodiva nella sua auto. Mentre abitualmente si aggirava in strada con uno scudo di cuoio sulla schiena con dentro due sciabole, il tutto nascosto sotto i vestiti.

Armi con le quali evidentemente voleva difendersi dai demoni che a suo dire infestavano la sua vita.

Di certo con quelle due lame si è accanito con selvaggia crudeltà sulla donna che gli aveva donato la vita. Arrivando al disumano oltraggio di strapparle il cuore dal petto per poi buttarlo in strada come un rifiuto, dopo averlo avvolto in alcuni fazzolettini di carta.

La confessione sconvolgente di un omicidio orrendo per il quale dall’alba di venerdì si trova in carcere.

E dove per ora è destinato a restare, perché, a giudizio del gip non vi è traccia documentata di disturbi mentali di Dettori. Mentre è sussistente il rischio di fuga e soprattutto di altri feroci delitti.

Con obiettivi già individuati nella mente in confusione dell’indagato.

