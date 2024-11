Salvato da morte sicura. Manfredonia, sul Molo di Ponente i Vigili del Fuoco di Manfredonia salvano un gattino intrappolato

Manfredonia – Nella serata di oggi, un intervento tempestivo della squadra dei Vigili del Fuoco di Manfredonia ha risolto una situazione che stava particolarmente a cuore a una comunità locale di volontari e amanti degli animali.

Erano le 21:30 quando è giunta la chiamata d’allarme per un gattino rosso, appartenente a una colonia felina che vive presso il molo, rimasto intrappolato sotto i tombini lungo la banchina del Molo di Ponente.

L’allarme è stato lanciato da una volontaria, preoccupata per l’assenza prolungata del cucciolo, che non si faceva vedere da giorni.

Il molo, abitualmente animato da pescatori e passanti serali, è anche rifugio di una numerosa colonia felina accudita da appassionati volontari. Tra di loro c’era chi, nelle ultime ore, notava con apprensione la scomparsa del piccolo felino, un cucciolo dal pelo rosso acceso, vivace e curioso, noto per le sue scorribande e il suo miagolio riconoscibile. Il micio, amato dai frequentatori della banchina, sembrava svanito nel nulla.

Quando la chiamata d’emergenza è giunta alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco, la risposta è stata immediata. Nonostante l’orario serale e l’illuminazione non ottimale, il gruppo di soccorso si è diretto al Molo di Ponente con determinazione. I passanti, attratti dalle luci lampeggianti e dalla movimentazione dei mezzi di soccorso, si sono fermati a osservare con curiosità e trepidazione l’operazione.

L’intervento, che ha richiesto un mix di esperienza e sensibilità, è stato condotto con grande professionalità. Dotati di attrezzature per il sollevamento dei tombini e torce per illuminare l’area, i Vigili hanno iniziato le operazioni. La volontaria, rimasta nei pressi, seguiva ogni fase con il cuore in gola, pronta a riabbracciare il piccolo amico a quattro zampe.

Le manovre, protrattesi per diversi minuti, sono state eseguite con la massima cautela per non spaventare ulteriormente l’animale.

I Vigili del Fuoco hanno fatto attenzione a muovere i tombini lentamente, prestando ascolto ai deboli lamenti che provenivano dall’interno. A un certo punto, un piccolo movimento e un fruscio sottile hanno segnalato che il cucciolo era vivo, ma disorientato.

Finalmente, tra un mormorio di approvazione e sollievo da parte dei presenti, il gattino è stato individuato. Con un’ultima, delicata manovra, i Vigili del Fuoco sono riusciti a creare un’apertura abbastanza ampia per permettere al micio di uscire. Spaventato e confuso, il gattino rosso ha guardato per un attimo i suoi soccorritori con occhi spalancati, prima di scattare fuori in una corsa fulminea verso la sicurezza del molo, dileguandosi tra le ombre della sera.

La scena si è conclusa con un lungo applauso dei presenti. La volontaria, visibilmente emozionata, ha ringraziato calorosamente i Vigili del Fuoco per il loro tempestivo intervento e per la loro dedizione nel proteggere non solo le vite umane, ma anche quelle degli animali più fragili.

Sebbene il gattino non sia rimasto nei paraggi per una foto commemorativa, la sua fuga rapida e felina è stata interpretata come segno del suo istinto ritrovato e della voglia di tornare libero e al sicuro. I Vigili del Fuoco hanno poi completato il loro lavoro verificando la sicurezza dei tombini e assicurandosi che non ci fossero altri pericoli per la colonia felina.

Questo episodio ha rafforzato il senso di comunità a Manfredonia, evidenziando come l’amore e l’impegno per gli animali possano unire e mobilitare le persone. Non è raro che le colonie feline, spesso invisibili agli occhi dei meno attenti, diventino parte integrante del tessuto urbano, trovando nei volontari i loro protettori silenziosi e nei soccorritori pubblici degli alleati preziosi.

L’operazione ha ricordato a tutti l’importanza di collaborare per il benessere degli animali che vivono nelle nostre città, siano essi domestici o randagi. La volontaria, nelle ore successive, ha confidato che continuerà a cercare il cucciolo per accertarsi del suo stato di salute e per documentare la sua incredibile storia di sopravvivenza.