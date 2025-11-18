Edizione n° 5889

18 Novembre 2025 - ore  12:03

18 Novembre 2025 - ore  10:59

Belluno: bimba di 2 anni muore dopo le dimissione dall'ospedale

MUORE Belluno: bimba di 2 anni muore dopo le dimissione dall’ospedale

Una bambina di due anni è morta sabato a Borgo Valbelluna poche ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre

Belluno: bimba di 2 anni muore dopo le dimissione dall’ospedale

Ospedale Santa Maria del Prato di Feltre - Fonte Immagine: bollinirosa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Novembre 2025
Cronaca // Primo piano //

Una bambina di due anni è morta sabato a Borgo Valbelluna (Belluno) poche ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre, dove era stata portata venerdì sera per problemi respiratori. La notizia è riportata da Il Mattino di Padova e Il Gazzettino.

La Procura di Belluno ha aperto un’inchiesta, al momento contro ignoti, e ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Parallelamente, l’Ulss 1 Dolomiti ha avviato una indagine interna.

Secondo quanto ricostruito, la bambina da alcuni giorni manifestava febbre, raffreddore, tosse e difficoltà respiratoria. Venerdì sera i genitori, preoccupati per l’aggravarsi dei sintomi, l’hanno portata al Pronto Soccorso pediatrico di Feltre, dove è stata visitata e sottoposta a una serie di accertamenti.

Al termine degli esami, poiché la piccola non sembrava presentare criticità immediate e i parametri vitali risultavano stabili, è stata dimessa sabato mattina con una terapia da seguire a casa.

Poche ore dopo, nel pomeriggio, le condizioni della bambina si sono improvvisamente aggravate, con grave difficoltà respiratoria e malore improvviso. I soccorsi del 118 non hanno potuto salvarla. I familiari hanno presentato un esposto chiedendo di verificare se la malattia fosse stata più grave di quanto inizialmente valutato dai medici.

L’autopsia, affidata al medico legale Antonello Cirnelli di Portogruaro, sarà eseguita nei prossimi giorni per determinare con precisione le cause del decesso.

Lo riporta rainews.it.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

“È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più.” (Nelson Mandela)

