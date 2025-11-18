MILANO – Il nuovo Bonus Elettrodomestici parte e brucia immediatamente le tappe. Nel giorno di apertura della piattaforma pubblica per l’invio delle domande, le richieste hanno viaggiato a un ritmo tale da rendere verosimile l’esaurimento delle risorse già entro la giornata, segno di un interesse dei consumatori ben oltre le aspettative iniziali.

Il fondo disponibile ammonta a 48,1 milioni di euro. Considerando un contributo di 100 euro a richiesta – che può salire a 200 euro per i nuclei con Isee inferiore a 25mila euro – si stima che nelle prime ore siano già arrivate oltre 300mila domande. Numeri che danno la misura di un vero e proprio “click day” di massa.

Il segnale di una partenza sprint era chiaro fin dall’alba. Prima delle 8 del mattino, spiegano i retailer associati ad Aires, erano già stati registrati numerosi ordini online per frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie e forni di nuova generazione. In parallelo, nei negozi fisici in tutta Italia si sono visti i primi ingressi di clienti determinati a cogliere al volo l’occasione dell’incentivo, confermando come la comunicazione sul bonus sia arrivata in fretta al grande pubblico.

Il contributo copre il 30% del prezzo d’acquisto, fino a un massimo di 100 euro – o 200 per le famiglie con redditi più bassi – e si applica ai prodotti ad alta efficienza energetica. L’obiettivo è spingere il rinnovo del parco domestico con apparecchi più performanti, riducendo consumi e bollette e, al tempo stesso, l’impatto ambientale. Una misura che incrocia quindi la necessità di sostenere il potere d’acquisto delle famiglie con le politiche di transizione energetica.

“Siamo davanti a un vero plebiscito”, commenta Andrea Scozzoli, presidente di Aires, l’Associazione italiana dei retailer elettrodomestici specializzati. “La risposta dei consumatori è stata immediata e massiccia, con una richiesta di incentivi che procede a ritmo accelerato. La domanda si concentra soprattutto sugli elettrodomestici ad alta efficienza e continua a crescere minuto dopo minuto”. Da qui l’appello al governo: “A questo punto la conferma dell’incentivo nella legge di bilancio 2026 non è soltanto auspicabile: è ormai necessaria”.

Secondo le prime proiezioni, il plafond potrebbe esaurirsi in tempi molto rapidi, forse nel giro di poche ore dall’apertura della piattaforma. Un elemento che, per gli operatori del settore, dimostra come la misura intercetti un’esigenza reale e diffusa: da un lato il bisogno di sostituire apparecchi ormai datati, dall’altro la spinta verso soluzioni più sostenibili.

Aires sottolinea che il comparto della distribuzione specializzata è pronto a raccogliere la sfida, mettendo a disposizione un’ampia gamma di prodotti in classe energetica elevata e accompagnando i clienti nelle scelte più adatte alle diverse esigenze familiari. Ma la richiesta che arriva all’esecutivo è di trasformare il bonus da intervento “spot” a politica industriale e sociale di medio periodo.

“Stabilizzare incentivi di questo tipo – spiega l’associazione – consentirebbe di programmare meglio gli investimenti, darebbe al mercato un orizzonte certo e aiuterebbe le famiglie a pianificare con anticipo la sostituzione degli elettrodomestici più energivori. Sarebbe un tassello importante in un percorso strutturale di efficientamento energetico dei consumi domestici”.

Aires, costituita nel 2005 e aderente a Confcommercio, riunisce i principali gruppi della distribuzione specializzata: da Euronics a Expert, da Trony a MediaWorld e Unieuro. Nel 2023 le imprese associate hanno generato un fatturato diretto superiore a 11 miliardi di euro, con oltre 28mila addetti a tempo indeterminato. Un settore che, con il boom del bonus, vede confermato il proprio ruolo strategico nell’accompagnare la transizione energetica delle case italiane.