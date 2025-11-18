Edizione n° 5889

"PARTE LESA" // Pugliapromozione, l’Agenzia si dichiara parte lesa: “Collaborazione piena con gli inquirenti”
18 Novembre 2025 - ore  12:03

OMICIDIO // Bari, tentato omicidio con modalità mafiose: cinque arresti
18 Novembre 2025 - ore  10:59

CloudFlare in down: perché oggi ChatGPT, Canva e altri pezzi di internet si sono bloccati

DOWN CloudFlare in down: perché oggi ChatGPT, Canva e altri pezzi di internet si sono bloccati

Sono parecchi i siti e le piattaforme che usano CloudFlare. Abbiamo analizzato i dati su Downdetector. Si sono registrate migliaia di segnalazioni anche per X.

epa10511142 An illustration picture shows the introduction page of ChatGPT,

epa10511142 An illustration picture shows the introduction page of ChatGPT, an interactive AI chatbot model trained and developed by OpenAI, on its website in Beijing, China, 09 March 2023. According to the White Paper on the Development of Artificial Intelligence Industry released by Beijing economy and information technology bureau on 13 February 2023, the capital city will support leading enterprises in developing artificial intelligence (AI) models that can challenge ChatGPT. EPA/WU HAO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Novembre 2025
Attualità

fonte fanpage. Per circa 30 minuti molti siti e applicazioni sono andate in black out. A partire dalle 12:00 di oggi CloudFlare ha iniziato a registrare problemi in tutto il mondo. Il servizio che si occupa di gestire il traffico per milioni di siti ha smesso di funzionare. Sulla piattaforma che monitora l’andamento di CloudFlare il primo messaggio di errore è stato segnalato alle 11:48. E confermato poi alle 12:03.

Sono parecchi i siti e le piattaforme che usano CloudFlare. Abbiamo analizzato i dati su Downdetector. Si sono registrate migliaia di segnalazioni anche per X. Non solo, ci sono stati problemi anche per l’accesso a Canva e per diversi siti che utilizzano il servizio CloudFlare. Lo stesso DownDetector per diverso tempo è stato inaccessibile, anche lui usa CloudFlare.

Alle 12:37 CloudFlare ha scritto: “Stiamo assistendo al ripristino dei servizi, ma i clienti potrebbero continuare a riscontrare tassi di errore superiori alla norma mentre continuiamo gli sforzi di ripristino”. I servizi sono ritornati a funzionare a singhiozzo.

In breve, la sua funzione è quella di fare da intermediario tra un utente e un sito. È un servizio in cloud. Proviamo a spiegarlo in breve e in termini non tecnici. Quando un sito ha CloudFlare attivo l’utente che vuole accedere al sito non arriverà direttamente sul server dove il sito è ospitato ma verrà intercettato da CloudFlare.

È un sistema per garantire agli utenti di caricare i siti in modo più veloce e offre anche dei meccanismi di protezione. E riesce a fare questo perché si basa su un rete di server in tutto il mondo. Il numero di siti che usano CloudFlare è alto. In base alle stime abbiamo 34 milioni di siti web che usano CloudFlare: parliamo di circa il 20% di tutti i siti presenti su internet.

Il down di oggi ha coinvolto molti applicativi e ha ricordato anche una cosa. Esattamente come successo con il down di Amazon Web Services è bastata che una piattaforma registrasse dei problemi per avere crolli su una parte molto larga di internet. Molto di quello che facciamo con uno schermo davanti è gestito da monopoli.

FONTE fanpage

