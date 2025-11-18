Edizione n° 5889

BALLON D'ESSAI

"PARTE LESA" // Pugliapromozione, l’Agenzia si dichiara parte lesa: “Collaborazione piena con gli inquirenti”
18 Novembre 2025 - ore  12:03

CALEMBOUR

OMICIDIO // Bari, tentato omicidio con modalità mafiose: cinque arresti
18 Novembre 2025 - ore  10:59

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Conte: “Se Fico vince in Campania, sarà un segnale politico nazionale”

CAMPANIA Conte: “Se Fico vince in Campania, sarà un segnale politico nazionale”

"Meloni va sfidata in una competizione libera e democratica e dovrà essere mandata a casa quando sarà il momento"

Conte: "Se Fico vince in Campania, sarà un segnale politico nazionale"

Giuseppe Conte - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Novembre 2025
Foggia // Politica //

Se Roberto Fico dovesse vincere le elezioni regionali in Campania, per il leader del M5s Giuseppe Conte sarebbe una vittoria di grande importanza non solo a livello locale, ma anche come segnale politico nazionale.

Parlando a Casalnuovo, in provincia di Napoli, Conte ha spiegato che ogni elezione regionale ha una sua logica, e che sarebbe sbagliato interpretare ogni voto locale come indicazione diretta sul governo nazionale.

Riferendosi poi al quadro politico nazionale, il leader pentastellato ha aggiunto: “Meloni va sfidata in una competizione libera e democratica e dovrà essere mandata a casa quando sarà il momento”.

Conte ha concluso sottolineando che l’obiettivo immediato è “portare a casa questa vittoria, che rappresenta un segnale importante”.

Lo riporta ansa.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più.” (Nelson Mandela)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO