Conte: "Se Fico vince in Campania, sarà un segnale politico nazionale"

Se Roberto Fico dovesse vincere le elezioni regionali in Campania, per il leader del M5s Giuseppe Conte sarebbe una vittoria di grande importanza non solo a livello locale, ma anche come segnale politico nazionale.

Parlando a Casalnuovo, in provincia di Napoli, Conte ha spiegato che ogni elezione regionale ha una sua logica, e che sarebbe sbagliato interpretare ogni voto locale come indicazione diretta sul governo nazionale.

Riferendosi poi al quadro politico nazionale, il leader pentastellato ha aggiunto: “Meloni va sfidata in una competizione libera e democratica e dovrà essere mandata a casa quando sarà il momento”.

Conte ha concluso sottolineando che l’obiettivo immediato è “portare a casa questa vittoria, che rappresenta un segnale importante”.

Lo riporta ansa.it.