FOGGIA – La riforma della disabilità entra nella sua fase operativa e dal 2026 promette un cambio di passo concreto per persone con disabilità e famiglie. A Foggia, la ministra per la Disabilità Alessandra Locatelli ha annunciato che tra gennaio e febbraio del prossimo anno partiranno altri 40 progetti sperimentali, che si estenderanno progressivamente fino a coprire l’intero territorio nazionale. L’obiettivo dichiarato: semplificare le certificazioni, ridurre la burocrazia e costruire percorsi più umani e personalizzati.

La ministra ha spiegato che sono già state stanziate risorse dedicate per consentire alle Regioni di attivare attività formative di “secondo livello”, rivolte non solo agli operatori sanitari e sociali, ma anche ai territori, agli ambiti socio-assistenziali, ai Comuni, alle aziende sanitarie, alle scuole e al Terzo settore. Una filiera ampia, chiamata a lavorare in rete per garantire una presa in carico integrata. L’idea di fondo è superare l’attuale frammentazione degli interventi e offrire alle persone con disabilità una risposta coordinata e condivisa, che tenga insieme diritti, servizi, sostegni e tempi certi.

Al centro del nuovo impianto resta il principio dell’autodeterminazione: la riforma, ha ribadito Locatelli, non vuole limitarsi ad aggiornare procedure e moduli, ma mettere al centro i desideri, i progetti e le scelte di vita delle persone. Il “progetto di vita” diventa così il filo conduttore di tutti i passaggi – sanitari, socio-sanitari e sociali – in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu.

Una delle novità più attese riguarda la cosiddetta “valutazione di base”, cioè il momento in cui viene riconosciuta la condizione di disabilità. Oggi il percorso è spesso lungo, frammentato e ripetitivo: esistono fino a sette diverse commissioni, ciascuna con il proprio certificato, e sono necessarie due domande separate per avviare l’iter. La nuova impostazione punta invece a concentrare tutto in un’unica commissione, un unico certificato e una sola domanda introduttiva.

Si tratta di un passaggio che, se attuato nei tempi e nei modi annunciati, potrebbe alleggerire in modo significativo il carico burocratico sulle famiglie, spesso costrette a ripetere la stessa documentazione davanti a organismi differenti. Non meno importante, la riforma prevede l’eliminazione delle visite di rivedibilità, considerate da anni una delle esperienze più faticose e umilianti per chi convive con una disabilità permanente e deve periodicamente “dimostrare” nuovamente la propria condizione.

