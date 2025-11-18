Edizione n° 5889

"PARTE LESA" // Pugliapromozione, l’Agenzia si dichiara parte lesa: “Collaborazione piena con gli inquirenti”
18 Novembre 2025 - ore  12:03

BOCCONIANO // Giovane bocconiano rapinato e accoltellato: resterà invalido a una gamba, cinque arresti
18 Novembre 2025 - ore  20:12

Foggia, «Il fatto non sussiste»: archiviata l'inchiesta sugli appalti Ataf

ATAF Foggia, «Il fatto non sussiste»: archiviata l’inchiesta sugli appalti Ataf

Il fascicolo era stato aperto nel 2018 e ruotava intorno a tre appalti banditi tra il 2016 e il 2017

Braccia incrociate e presidio davanti ai cancelli: sciopero dei dipendenti Ataf Foggia

ph Comune di Foggia - ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Novembre 2025
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Si chiude, dopo sette anni, l’inchiesta sugli appalti dell’Ataf, l’azienda per il trasporto pubblico urbano di Foggia. Il giudice per le indagini preliminari Carlo Protano ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico di sette persone, accogliendo la richiesta della Procura e motivando la decisione con la “insussistenza degli elementi oggettivi del reato ipotizzato”. In altre parole, per il gip “il fatto non sussiste”.

Il fascicolo era stato aperto nel 2018 e ruotava intorno a tre appalti banditi tra il 2016 e il 2017, dai quali – secondo l’ipotesi accusatoria iniziale – sarebbe emerso un presunto “centro di potere” capace di orientare scelte e affidamenti dell’azienda. Nel corso delle indagini erano stati contestati, a vario titolo, i reati di turbativa d’asta, abuso d’ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.

L’indagine aveva vissuto momenti di forte esposizione mediatica fin dalle prime battute. Il 25 gennaio 2018 furono eseguite perquisizioni nella sede dell’Ataf e nelle abitazioni o negli studi professionali di cinque indagati. Sulla base degli elementi raccolti, la Procura chiese gli arresti domiciliari per otto persone, ma il 7 giugno 2018 il gip Protano respinse l’istanza: da un lato ritenne non sufficientemente gravi alcuni indizi, dall’altro escluse la configurabilità della turbativa d’asta per due dei tre affidamenti, qualificandoli come procedure rientranti nella discrezionalità aziendale e non come gare pubbliche in senso stretto.

Con l’ordinanza di archiviazione, il gip mette così definitivamente la parola fine su una vicenda giudiziaria lunga e complessa, che aveva inciso sull’immagine dell’azienda di trasporto urbano e dei suoi vertici. Per gli ex amministratori, dirigenti e imprenditori coinvolti, la decisione sancisce la chiusura del procedimento e il venir meno di tutte le accuse.

ARTICOLO INTEGRALE – Fonte: gazzettadelmezzogiorno.it

