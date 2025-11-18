Giovane bocconiano rapinato e accoltellato: resterà invalido a una gamba, cinque arresti

Un ragazzo di 22 anni, studente dell’Università Bocconi, è rimasto gravemente ferito e con esiti permanenti a una gamba dopo essere stato rapinato e accoltellato nel cuore della notte a Milano da un gruppo di coetanei. Per l’aggressione, avvenuta lo scorso 12 ottobre, la Polizia di Stato ha eseguito oggi cinque arresti tra Monza e hinterland, chiudendo un’indagine che ha ricostruito una brutale spedizione punitiva nata quasi per caso in mezzo alla movida.

In carcere sono finiti due giovani di 18 anni, mentre altri tre diciassettenni sono stati collocati in strutture per minori, tutti raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Milano. Si tratta di ragazzi molto legati tra loro, che – secondo quanto ricostruito dagli investigatori – erano abituati a girare in gruppo nelle zone della vita notturna milanese. I due maggiorenni risultano già noti alle forze dell’ordine: uno per un precedente furto, l’altro per possesso di arma bianca. I tre minorenni, invece, risultano incensurati.

L’episodio è avvenuto attorno alle 3 del mattino in via Rosales, arteria che si innesta nella zona della movida di corso Como, non lontano da una discoteca. Il 22enne, milanese, aveva trascorso la serata con amici e, complice qualche drink di troppo, si è trovato a incrociare il gruppo dei cinque. Dalle prime ricostruzioni, i ragazzi avrebbero cominciato a deriderlo, trasformando in pochi istanti gli sfottò in un pestaggio.

La vittima è stata colpita con calci e pugni e costretta a consegnare il denaro che aveva in tasca: circa 50 euro. Convinti di averla fatta franca, gli aggressori si sarebbero poi allontanati a piedi. Il giovane, nonostante lo shock e le botte, ha deciso di seguirli nel tentativo di farsi ridare i soldi. È in quel momento che la violenza è esplosa di nuovo, in modo ancora più grave.

Secondo gli inquirenti, uno dei due diciottenni avrebbe estratto un coltello e colpito il ragazzo con almeno due fendenti, uno al gluteo e uno alla schiena. Il 22enne è caduto a terra ed è stato ancora preso a calci dal branco prima che il gruppo si allontanasse definitivamente, lasciandolo in strada ferito e sanguinante.

In un primo momento le condizioni del giovane non sembravano tali da far temere il peggio. Una volta portato in ospedale, però, gli accertamenti medici hanno rivelato la gravità delle ferite: uno dei colpi alla schiena aveva raggiunto in profondità, lesionando un’arteria e provocando una massiccia emorragia interna. La lama ha inoltre intaccato il midollo, compromettendo la funzionalità di una gamba.

I medici hanno dovuto intervenire d’urgenza per fermare l’emorragia e salvargli la vita. Nonostante le cure, le conseguenze neurologiche sono state pesantissime: le lesioni riportate vengono al momento considerate permanenti e i sanitari ritengono che il ragazzo resterà disabile, con seri problemi di mobilità a un arto inferiore.

Le indagini, coordinate dalla Procura e svolte dagli agenti del Commissariato Garibaldi-Venezia di Milano, si sono concentrate fin da subito sulla zona di corso Como. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze raccolte, gli investigatori sono riusciti a individuare il gruppo di giovani, tutti residenti nella zona di Monza, e a ricostruire le fasi dell’aggressione: dalla prima derisione in strada, alla rapina dei 50 euro, fino all’accoltellamento e al pestaggio finale.

Il quadro emerso ha convinto il giudice per le indagini preliminari ad emettere l’ordinanza di custodia cautelare, eseguita questa mattina. I cinque dovranno rispondere, a vario titolo, di rapina aggravata, lesioni gravissime e porto abusivo d’arma.

Fonte: elaborazione da notizia RaiNews.