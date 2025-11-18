Edizione n° 5889

BALLON D'ESSAI

"PARTE LESA" // Pugliapromozione, l’Agenzia si dichiara parte lesa: “Collaborazione piena con gli inquirenti”
18 Novembre 2025 - ore  12:03

CALEMBOUR

OMICIDIO // Bari, tentato omicidio con modalità mafiose: cinque arresti
18 Novembre 2025 - ore  10:59

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Innsbruck: madre e figlia scomparse trovate morte in una cella frigorifera

MORTE Innsbruck: madre e figlia scomparse trovate morte in una cella frigorifera

I corpi di una donna di 34 anni e della figlia di 10 anni, sono stati rinvenuti in una cella frigorifera nascosta in un appartamento di Innsbruck

Innsbruck: madre e figlia scomparse trovate morte in una cella frigorifera

Madre e figlia scomparse - Fonte Immagine: tgcom24.mediaset.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Novembre 2025
Cronaca // L'inchiesta //

È stato risolto uno dei casi più inquietanti degli ultimi mesi in Tirolo: i corpi di una donna di 34 anni e della figlia di 10 anni, entrambe di origine siriana e scomparse dal luglio 2024, sono stati rinvenuti in una cella frigorifera nascosta in un appartamento di Innsbruck. Il ritrovamento conferma i sospetti che avevano sin dall’inizio indirizzato le indagini verso due fratelli, entrambi già arrestati a giugno e tuttora in custodia cautelare.

Secondo gli investigatori, la cella frigorifera era collocata in una zona remota e difficilmente accessibile del ripostiglio dell’appartamento di uno dei due uomini, rendendo complessa l’individuazione nelle prime fasi delle perquisizioni. Il macabro ritrovamento è stato possibile solo grazie a nuovi accertamenti tecnici e alla ricostruzione dei movimenti sospetti dei due indagati.

La donna e la bambina non avevano fatto rientro da un viaggio a Düsseldorf nel luglio 2024. L’assenza di contatti e movimenti anomali sul conto della 34enne avevano immediatamente insospettito gli inquirenti, che avevano concentrato l’attenzione sul 55enne collega della donna, con cui avrebbe avuto una relazione. Anche il fratello minore, proprietario dell’appartamento, era finito nel mirino per il possibile ruolo ricoperto nell’occultamento.

I due uomini, già in stato di fermo da mesi, hanno ammesso di aver nascosto i corpi, ma continuano a negare qualsiasi responsabilità nella morte della madre e della figlia, sostenendo la tesi di un incidente. Una versione che gli inquirenti stanno ancora verificando.

Il lavoro dei medico-legali è reso difficile dalle condizioni dei cadaveri, rimasti per mesi nel congelatore: la causa della morte non è ancora determinabile con certezza e nessuna ipotesi è stata esclusa. Gli investigatori puntano ora a ricostruire la cronologia esatta degli eventi, dal viaggio in Germania al momento in cui le salme sono state nascoste.

Il quadro investigativo resta dunque aperto, con diversi nodi ancora da sciogliere, mentre si attendono gli esiti definitivi degli esami medico-legali.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più.” (Nelson Mandela)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO